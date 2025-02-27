فلسطين.. استعدادات في خان يونس لاستقبال الأسرى المتوقع الإفراج عنهم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوجود استعدادات في مدينة خان يونس لاستقبال عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم الليلة ليتوجهوا إلى قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، أنه وفقًا للمعلومات الواردة فإن الصليب الأحمر يتجه الآن لتسلم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، مساء أمس الأربعاء، أن قوات الاحتلال تقوم بوضع حاجز قرب مستشفى النجاح الجامعي شمال غرب نابلس، بعد اقتحام المدينة بعدد من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي الفارعة، جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، حيث قدمت من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في منطقة دوار العين، عند الشارع الرئيسي في وادي الفارعة المؤدي إلى المخيم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات، وداهم جنود الاحتلال مقهى واحتجزوا عددا من الشبان.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وإطلاق قنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.