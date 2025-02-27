وزير الشباب يشهد حفل تكريم أبطال الإسكواش ويشيد بإنجازاتهم الدولية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل تكريم أبطال مصر في الإسكواش، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة على المستويين القاري والدولي، ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في هونج كونج، وبطولة العالم بأمريكا للناشئين والناشئات، وبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات ببرمنجهام، والتي عززت مكانة مصر كقوة رياضية رائدة في هذه اللعبة.

جاء ذلك بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي ورؤساء أندية وادي دجلة والزهور وسبورتنج وعدد كبير من أبطال الإسكواش المصري.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باللاعبين الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم أبطال الرياضة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير مستواهم والحفاظ على ريادة مصر في رياضة الإسكواش عالميًا، وذلك بفصل الدعم اللامحدود من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة والشباب، ويحرص دائمًا على توفير المناخ المناسب لتحقيق المزيد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الممارسة لهذه الرياضة بين الشباب، من خلال دعم الأكاديميات الرياضية وتنظيم البطولات المحلية لاكتشاف المواهب الجديدة وصقلها.