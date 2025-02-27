بعد وفاة 3 عمال.. وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث الغزل والنسيج بالمحلة

عقب أداء واجب العزاء في وفاة ثلاثة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، توجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، إلى مقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

حرص الوزير على تفقد محطة الكهرباء القديمة التي تغذي المصانع القديمة، وتأكد من انتظام العمل بها والوقوف على أوضاعها التشغيلية، وقدم خلال لقائه العاملين بالمحطة خالص التعازي في وفاة ثلاثة من زملائهم مؤكدا أنه يتم مراجعة جميع إجراءات السلامة والأمان، والتشديد على إدارة الشركة برفع كفاءة المحطة وأجهزة الحماية وتحديثها وفق الخطة الموضوعة، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والصيانات الدورية بما يضمن التشغيل الآمن للحفاظ على سلامة العاملين.

ووجه المهندس محمد شيمي إدارة الشركة بسرعة صرف إعانة عاجلة بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وتسهيل صرف جميع المستحقات الخاصة بالمتوفين.

كما حرص المهندس محمد شيمي على تفقد عدد من المصانع القديمة للتأكد من انتظام العمل بها حيث إنها تعتمد في تغذيتها بالكهرباء على المحطة القديمة، والتقى عددا من العاملين بالشركة، حيث قدم لهم واجب العزاء في زملائهم الراحلين، معربًا عن تقديره لدورهم في العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة إجراءات السلامة والأمان داخل المنشآت القديمة، لضمان عدم تكرار هذا الحادث مرة أخرى. ووجه باتخاذ تدابير وقائية صارمة تشمل تحديث منظومة الأمن الصناعي، والتأكد من جاهزية كافة المعدات والمنشآت وفق أعلى معايير السلامة المهنية، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتوعية للعاملين حول إجراءات الأمن والسلامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يقتصر فقط على تحديث الآلات والمعدات، بل يمتد ليشمل تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت، بما يضمن الحفاظ على أرواح العاملين وتعزيز استدامة الإنتاج.