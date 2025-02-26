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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يصنع هدف ليفربول الثاني في شباك نيوكاسل.. فيديو

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل
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صنع النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أساسيًا، وصنع هدف الريدز الثاني، ليتقدم فريقه على الماكبايس بهدفين دون رد.

خلق صلاح أكثر من فرصة تهديفية وشكل خطورة هجومية على مرمى نيوكاسل في الشوط الأول، لكنه لم يسجل حتى الآن، إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 63.

وكان المجري دومينيك سوبوسلاي أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 11 بتسديدة، بعدما وجه عرضية زميله لويس دياز في شباك نيوكاسل.

محمد صلاح مرعب نيوكاسل 

بذلك، أسهم محمد صلاح في تسجيل الأهداف الـ6 الأخيرة، التي سجلها ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فإنه سجل 3 أهداف وصنع 3.

يشارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 17 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس وفي رصيده 44 نقطة.

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