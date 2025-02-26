بنيران سام مرسي الصديقة.. مانشستر يونايتد ينتصر على إبسويتش تاون

حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جادين فيلوجيني بيداس التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4، ليمنح الضيوف التقدم المفاجئ.

ضغط اليونايتد حتي أخطأ سام مرسي قائد ابسويتش تاون واحرز الهدف الثاني فى مرماه في الدقيقة 22 ونجح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في تقليص الفارق بتسجيله هدفًا مهمًا في الدقيقة 26، ليعيد الآمال لأصحاب الأرض.

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، عاد جادين فيلوجيني بيداس ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 45+2، منهياً الشوط الأول بتعادل 2-2.

ماجواير يحسم الفوز لليونايتد

مع بداية الشوط الثاني، سجل هاري ماجواير هدف الفوز في الدقيقة 47 بعد تمريرة متقنة من برونو فيرنانديز، ليمنح الشياطين الحمر انتصارًا ثمينًا.

بهذا الفوز، يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة، مما يساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب. بينما يبقى إبسويتش تاون في موقف صعب، حيث لا يزال في المراكز المتأخرة ويحتاج إلى تحسين نتائجه لتجنب الهبوط.