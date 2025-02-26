بمشاركة عمر مرموش.. مانشستر سيتي يهزم توتنهام بهدف نظيف

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يحسم المواجهة مبكرًا



جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، حيث نجح النرويجي إيرلينج هالاند في هز شباك السبيرز بعد تمريرة حاسمة من جيريمي دوكو، ليسجل هدفًا مهمًا منح فريقه التفوق طوال اللقاء.

على الرغم من محاولات الفريقين، لم تشهد المباراة أحداثًا بارزة أخرى، حيث حافظ السيتي على تقدمه، بينما فشل توتنهام في اختراق دفاعات الضيوف أو تهديد مرمى إيدرسون بشكل حقيقي.

بهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي تعزيز موقعه في الصراع على صدارة الدوري، بينما يواصل توتنهام معاناته في محاولة تحسين مركزه بين الأربعة الأوائل.