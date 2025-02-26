لصالح ليفربول.. نوتنجهام يفرض التعادل على أرسنال في الدوري الإنجليزي

فرض فريق نوتنجهام فورست التعادل السلبي على ضيفه أرسنال، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سيتي جراوند، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ أرسنال على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، كما كانت له محاولات عديدة على مرمى نوتنجهام لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بلا أهداف.

مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وكانت أبرز محاولات أرسنال على مرمى نوتنجهام فورست، كرة ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 23، التي ارتطمت بالعارضة.

ويأتي هذا التعادل في صالح ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، حيث تسبب نوتنجهام فورست في إبعاد أرسنال عن ملاحقة متصدر الترتيب بفارق نقاط قد يقترب من 13 نقطة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد أرسنال إلى 54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث.