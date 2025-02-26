بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أساسيًا، حيث يقود الهجوم رفقة البرتغالي دييجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

خلق صلاح أكثر من فرصة تهديفية وشكل خطورة هجومية على مرمى نيوكاسل، لكنه لم يسجل حتى الآن.

نجح المجري دومينيك سوبوسلاي في إحراز هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 11 بتسديدة، بعدما وجه عرضية زميله لويس دياز في شباك الماكبايس.

شارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس وفي رصيده 44 نقطة.