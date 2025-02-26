محافظ دمياط يترأس الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي للصحة

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أولى اجتماعات مجلس الصحة الاقليمى بمحافظة دمياط، والذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و ممثلين عن كليات طب الأزهر وطب جامعة دمياط والنقابات الطبية والاسعاف و كافة الجهات الصحية بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع رحب محافظ دمياط بأعضاء المجلس الذى تم تشكيله بموجب القرار رقم ٧٧٢ لسنة ٢٠٢٤ ، وأكد أن المجلس يهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات، بما يحقق الإرتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة و تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، حيث لفت إلى أنه سيتم العمل من خلاله على اقتراح السياسة الملائمة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها ووضع إستراتيجية تنفيذية للقطاع الصحى فى ظل رؤية متكاملة يتكاتف بها كافة الأطراف، والوقوف على الإجراءات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين وضع الأسس لإسهام التعاونيات الأهلية غير الحكومية، ووضع إستراتيجية فى ضوء السياسة القومية يتم ربطها بشبكة معلومات رقمية ودراسة تحديد أولويات تنفيذ الاستراتيجية.

وبحث محافظ دمياط آليات تعزيز تلك المستهدفات والخروج بمخططات بالتنسيق مع كافة الجهات، مما يساهم فى توفير خدمات صحية متميزة للمواطنين وسُبل تحقيق التكامل لوضع خطة تنظيمية للخدمات الصحية والتعامل مع الحالات الحرجة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى أنه سيتم العمل كفريق واحد تحت مظلة المجلس والمقرر انعقاد جلساته شهرياً، وعقد جلسات عاجلة فى حالة وجود موضوعات تمثل أهمية قصوى.

وشهد الاجتماع استعراض لكافة المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية ، حيث تم مناقشتها بالتنسيق بين كافة الجهات وآليات وضع حلول لها بما يتوافق مع المحاور المرتبطة بالمنظومة.