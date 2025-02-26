طارق لطفي: "خضر" في "العتاولة" يحمل جانبًا طيبًا.. والشخصيات الشعبية تتطلب استعدادات خاصة

قال الفنان طارق لطفي، إن شخصية خضر بها جزء طيب وجزء شرير وهذا ظهر في الجزء الأول من مسلسل العتاولة، وسوف يستمر نفس الأمر في الجزء الثاني من المسلسل، وسوف تحدث تحولات بما يناسب طبيعة شخصية خضر، وبالطبع سوف تكون هناك صراعات أكثر شراسة في الجزء الثاني من المسلسل.

وأشار طارق لطفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشخصيات الشعبية تتطلب استعدادات خاصة ولابد من اكتساب مهارات مختلفة من حيث الصوت ولغة الحوار وحركة الجسد، وكان لا بد أن يتدرب على الشخصية كي تظهر بالصورة المناسبة كي يصدقها الجمهور.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.