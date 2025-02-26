نائب محافظ دمياط تتابع توزيع ١٠ آلاف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، المرحلة الأولى من توزيع 10000 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، وذلك من خلال أفرع جمعية البر والتقوى، و٤٩ جمعية شريكة داخل المحافظة ومناديب، وذلك بحضور الدكتور عماد عوض، رئيس جمعية البر والتقوى و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعبير الزناتى مدير الجمعيات.

كما تفقدت "نائب المحافظ" مستشفى البر والتقوى التخصصي، والتي تتكون من 6 طوابق بمساحة 550 مترًا للطابق الواحد، والمستشفى مجهزة بالكامل باستثناء الطابق الأخير، يضم المستشفى عيادات لكافة الأقسام، وأربع غرف عمليات مجهزة بالكامل تتسع لـ 40 سريرًا، وقد تم ترخيص العيادات الخارجية منذ عام ونصف، وترخيص معمل التحاليل ومركز الأشعة، وجارٍ استكمال إجراءات ترخيص المستشفى من وزارة الصحة.

وتفقدت نائب المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك غرف العمليات والطوارئ والاستقبال وغرف العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي وغرف العناية المتوسطة وغرفة عمليات الأسنان وقسم الأشعة وغرف التعقيم ووحدة الحماية المدنية، واستمعت إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى.

وأعربت نائب المحافظ عن إعجابها بمستوى التجهيزات في المستشفى وغرف التعقيم، كما أشادت بمستوى المتميز للخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى البر والتقوى التخصصي، مؤكدة أن مستشفى البر والتقوى التخصصي يعد صرحًا طبيًا هامًا في محافظة دمياط، ونموذجًا يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة.

وأكد الدكتور عماد عوض، على أن غرف العمليات مجهزة لإجراء عمليات زراعة الكبد، كما تحتوي على أجهزة الأكسجين المركزية وأحدث أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى محطة مياه خاصة بالعناية المركزة لتقطير المياه لأجهزة الغسيل الكلوي.

كما أشار إلى أن المستشفى يضم عناية مركزية خاصة للمخ والأعصاب، وغرف العناية المتوسطة للحالات، وغرف عمليات (المخ والأعصاب والعظام)، وغرف عمليات خاصة بالمناظير، ودور كامل للنساء والتوليد والأطفال، وقسم خاص بالأورام وعمليات الأورام، وغرفة تحضير قبل العمليات، مؤكدًا يقدم المستشفى خدماته بسعر التكلفة لخدمة الفقراء، ويحصل المحتاجون على الخدمة بالمجان.