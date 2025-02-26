أمانة النقل بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة العمل المقبلة مع أعضائها بالمحافظات

عقدت أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعًا تنظيميًا مع أمناءها في المحافظات، بحضور هيئة مكتب أمانة النقل والمواصلات المركزية، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

ناقش الاجتماع خطة عمل أمانة النقل والمواصلات الفترة المقبلة، وما تم من أعمال وفعاليات ومبادرات في المحافظات الفترة الماضية، وزيادة تفعيل دور الأمانة في كافة المحافظات.

من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، ضرورة التفاعل مع الناس في الشارع، والتواصل مع الجماهير ، وبذل الأمانة المزيد من الجهد، لبحث المشكلات المتعلقة بالنقل، والعمل على إيجاد حلول لها.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من المقترحات لتكثيف العمل الميداني في المحافظات، وزيادة التنسيق بين الأمانات المختلفة، لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة النقل والمواصلات وفق رؤية الحزب في المرحلة المقبلة.