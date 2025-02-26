إعلام إسرائيلي: عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الليلة ستكون تدريجية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، أنّ عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الليلة ستكون تدريجية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر إعلام إسرائيلي عن مصادر، أنّ الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين سيفرج عنها فور تسليم جثامين المحتجزين.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأنّ الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين سيفرج عنها بعد التأكد من هويات جثامين المحتجزين.