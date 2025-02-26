نائب محافظ دمياط تبحث معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استمعت نائب المحافظ إلى عرض تفصيلي حول نسب الإنجاز في المشروعات المختلفة، والتحديات التي تواجه التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليل العقبات.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وضرورة تضافر الجهود لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى جودة.

كما وجهت نائب المحافظ بضرورة حل المشكلات التي تواجه التنفيذ بشكل فوري، وتذليل كافة العقبات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بتوحيد بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المبادرة في خدمة أهالي مركز ومدينة كفر سعد، ووجهت أيضًا بضرورة تواجد ممثلى الجهة الاستشارية لمجلس الوزراء لمبادرة حياة كريمة " دار الهندسة " بكافة محاضر التنسيق بجميع قطاعات المرافق قبل الرصف وضبط المناسيب و تنفيذ أعمال المطابق بما يتوافق مع منسوب الرصف والتأكيد على تنفيذ أعمال الحماية المدنية للمنشآت قبل استلامها ودخولها الخدمة لأهميتها بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.