فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة يحصل على جائزة أفضل مشروع لتحسين جودة الخدمة الصحية

شاركت جامعة المنصورة ممثلة في فريق معمل المحاكاة للتعليم والتدريب الطبي المستمر بمستشفى الأطفال الجامعي برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي مدير المستشفى، بالحفل الختامي لتكريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية الفائزين بجائزة "السعودي الألماني الصحية" في نسختها الثالثة لعام 2024، والذي شهد تكريم أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتميزة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات البارزة في مجال الرعاية الصحية، تحت رعاية وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووجه الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، مؤكداً إن هذه المسابقة تمثل مبادرة متميزة لتكريم المتميزين في القطاع الصحي، مما يعد عاملاً يشجع على الابتكار والإبداع في مجال الرعاية الصحية في مصر.

وتوجه الدكتور شريف خاطر بالتهنئة للفريق الطبي ولأسرة مستشفى الأطفال الجامعي، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتميز، مشيراً إلى حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لأن يظل قطاعها الطبي في الصدارة بخدماته الطبية المتميزة كقلعة للطب في مصر، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطن، والتيسير على المرضى وتوفير خدمات طبية تلبي احتياجاتهم.

وأكد أن إدارة الجامعة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم مستشفياتها الجامعية، كونها تقدم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من ثلث سكان مصر بمعدلات تردد قاربت على 2 مليون مريض سنويًّا.

يشار إلى أنه تم إنشاء فريق معمل المحاكاة للتعليم والتدريب الطبي المستمر بمستشفي الأطفال الجامعي في بداية عام 2004 بالجهود الذاتية، ويعد المشروع الأول من نوعه بين مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة،

فيما يضم الفريق الدكتور أشرف الشرقاوي رئيسا، وبعضوية كل من الدكتور هشام عبد الهادي، الدكتور ندي محسن، الدكتور احمد الحسيني، الدكتور نهي ثروت، محمود صلاح توفيق، الدكتورة إيمان إبراهيم الدسوقي، فاطمة محمد طسن، إيناس صديق لطفي.

كما يهدف الي توفير وسيلة تدريبية وتعليمية لتدريب مقدمي الخدمة الطبية علي المهارات الواجب اكتسابها لتقديم خدمة طبية آمنه خاصة للأطفال وكذلك معالجة كل الأخطاء التي يتم رصدها أثناء تقديم الخدمة الطبية مع المحافظة علي كرامة حاله الطفل النفسية، وحقق المشروع نتائج مبهرة في تنمية القدرات لمقدمي الخدمة خاصاً خدمة الإنعاش القلبي الرئوي .