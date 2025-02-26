ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى انضمامها إلى "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يجب على أوكرانيا أن تنسى أنها ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف ترامب، خلال اجتماع مع الحكومة، أن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وإنما أوروبا هي من ستفعل ذلك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يريد منح المزيد من الأموال لأوكرانيا ويرغب في استعادة ما أنفقه الرئيس السابق جو بايدن عليها.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة فرض رسوما جمركية على الدول الأجنبية لتحسين الاقتصاد الأمريكي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص ترك للولايات المتحدة ديونا بمليارات الدولارات، قائلًا: "دعونا نكون صادقين، تم تشكيل الاتحاد الأوروبي من أجل إفساد الولايات المتحدة، وهذا هو الغرض منه".

وأعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا أولا قبل تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو وكييف يجب أن تقدما تنازلات مع بدء المفاوضات لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.