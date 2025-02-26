أستاذ علاج أورام: مناقشة 136 بحثًا جديدًا في المؤتمر الـ16 لجامعة أسيوط

قال الدكتور سمير شحاتة، أستاذ علاج الأورام بجامعة أسيوط، إن المؤتمر السادس عشر لقسم علاج الأورام والطب النوعي بجامعة أسيوط يُناقش أحدث الأبحاث التي حدثت في العام الماضي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في كل أنحاء الجمهورية ، وعدد من الدول العربية.

وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور هشام توفيق، ببرنامج "كشف مبكر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المؤتمر هذا العام استقبل زملاء من السعودية والأردن وليبيا وألمانيا وإنجلترا وكندا، في محاولة للبحث عن كل ما هو جديد في علاج الأورام وإمكانية تطبيقه في مصر.

ولفت إلى أن المؤتمر ناقش هذا العام 136 بحثًا جديدًا في أمراض الثدي والجهاز الهضمي والبروستاتا والمثانة البولية والرئة، وفي نهاية المؤتمر تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تحديث البروتوكولات العلاجية، بناءً على الأبحاث الجديدة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.