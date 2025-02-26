بن شرقي: الدوري لم يحسم والأهلي يسعى للفوز للحفاظ على اللقب

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 09:55 م

أعرب أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على حرس الحدود والحصول على الثلاث نقاط اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف بن شرقي أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، والهدف جاء تتويجًا لمجهود الفريق بالكامل.

وأشار إلى أن الفضل في انسجامه سريعًا يعود للدعم الجماهيري الكبير، وكذلك روح اللاعبين وتركيزهم والعمل دائمًا من أجل الفوز بكل المباريات.

وأهدى بن شرقي الفوز للجهاز الفني وزملائه اللاعبين، ووعد بمواصلة السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة لإسعاد جماهير الأهلي.

واختتم حديثه مؤكدًا أن المنافسة على الدوري لم تحسم بعد، ورفض ما يروج له البعض في هذا الإطار، مشددًا على أن المنافسة مستمرة، وأنه وزملاءه يقاتلون في كل مباراة لحصد الثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات وحسم لقب الدوري دون النظر لمشوار المنافسين.