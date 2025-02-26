ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يواجه إمبولي في ربع نهائي كأس إيطاليا.. التشكيلة الرسمية

يوفينتوس
يوفينتوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي في إطار منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، يسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة مشواره نحو اللقب وتعويض إخفاقاته في الدوري. المباراة ستكون اختبارًا قويًا لكتيبة المدرب تياغو موتا، الذي أعلن عن تشكيلته الأساسية لهذه المواجهة.

التشكيلة الأساسية ليوفنتوس أمام إمبولي:

 حراسة المرمى: بيرين 

خط الدفاع: وياه  – غاتي – كيلي  – كامبياسو 

 خط الوسط: كوبمينيرز – تورام – ماكيني 

 خط الهجوم: كولو مواني  – ونزاليس – فلاهوفيتش 

يوفنتوس يدخل المباراة بتشكيلة هجومية قوية، معتمداً على فلاهوفيتش في المقدمة، مدعوماً بكولو مواني وغونزاليس.

وسط الميدان بقيادة ماكيني وكوبمينيرز سيكون له دور حاسم في السيطرة على الإيقاع وخلق الفرص.

يوفنتوس إمبولي ربع نهائى كأس إيطاليا السيدة العجوز التشكيلة الأساسية حراسة المرمى كاس ايطاليا نهائي كأس إيطاليا