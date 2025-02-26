يوفنتوس يواجه إمبولي في ربع نهائي كأس إيطاليا.. التشكيلة الرسمية

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي في إطار منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، يسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة مشواره نحو اللقب وتعويض إخفاقاته في الدوري. المباراة ستكون اختبارًا قويًا لكتيبة المدرب تياغو موتا، الذي أعلن عن تشكيلته الأساسية لهذه المواجهة.

التشكيلة الأساسية ليوفنتوس أمام إمبولي:

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: وياه – غاتي – كيلي – كامبياسو

خط الوسط: كوبمينيرز – تورام – ماكيني

خط الهجوم: كولو مواني – ونزاليس – فلاهوفيتش

يوفنتوس يدخل المباراة بتشكيلة هجومية قوية، معتمداً على فلاهوفيتش في المقدمة، مدعوماً بكولو مواني وغونزاليس.

وسط الميدان بقيادة ماكيني وكوبمينيرز سيكون له دور حاسم في السيطرة على الإيقاع وخلق الفرص.