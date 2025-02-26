عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ85 برئاسة الدكتور مصطفى يوسف النجار، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات.

استهل الدكتور مصطفى يوسف النجار الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، ومؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة العمل والتطوير لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

خلال الاجتماع، وافق المجلس على إتاحة خمس منح دراسية لدولة جيبوتي؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي مع الدول العربية الشقيقة، وحرص الجامعة على جذب الطلاب الوافدين ضمن استراتيجيتها لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الشعوب، ودعم العلاقات الدولية في المجال التعليمي.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بشئون أعضاء هيئة التدريس، حيث تمت الموافقة على ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة أعضاء هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مساعد؛ وذلك في إطار تشجيع البحث العلمي ودعم المسيرة الأكاديمية بالجامعة، ووافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لأحد أعضاء هيئة التدريس كجزء من متطلبات الترقية إلى درجة أستاذ مساعد، تعزيزًا لجودة البحث العلمي ودعمًا لمتطلبات الترقية الأكاديمية.

ووافق المجلس على منح درجة بكالوريوس السياحة والفنادق لفصل خريف 2024/2025، ومنح درجة الماجستير لثلاثة طلاب بعد استيفائهم كافة متطلبات التخرج، بالإضافة إلى منح الدبلوم العام لخمسة طلاب؛ في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب وتوفير بيئة أكاديمية تساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة على أهمية الاستمرار في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والعمل على تقديم المزيد من الفرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ بما يسهم في رفع مستوى الجامعة وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

مجلس جامعة مطروح يوافق على إتاحة 5 منح دراسية لدولة جيبوتي

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