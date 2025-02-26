"مستقبل وطن": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز مسيرة الدولة لتعظيم حقوق الإنسان

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تحمل دلالات واعتبارات وسياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة تأتي في توقيت مثالي.

وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن الحزمة الجديدة تعظم من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزز مسيرة الدولة نحو إعادة صياغة مفاهيم حقوق الإنسان وجعلها دستور عمل ونهج وطني متكامل.



وأشار إلى أن الحزمة تؤكد قوة الدولة واستقرارها الاقتصادي والمالي كما تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة التي خاضته في مرحلة غاية في الدقة والصعوبة واستطاعت تحقيق أهدافها التنموية المستهدفة.



وتابع السعيد : "الرئيس السيسي يمثل قوة وطنية كبيرة ودائمًا يتخذ القرارات اللازمة لتقوية البنيان الداخلي للدولة المصرية وتعزيز تماسك الظهير الشعبي حيث إنه كلما تحقق ذلك الأمر كلما كانت الدولة أقوى وأقدر على تحقيق التطلعات الوطنية".