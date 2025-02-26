غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، استعداداته لمواجهة نظيره إنبي في الدوري.

يواجه فريق غزل المحلة، نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بابافاسيليو يخصص تدريبًا لمهاجمي غزل المحلة

شهد مران غزل المحلة اليوم الأربعاء، أجواء حماسية بين اللاعبين رغم برودة الطقس الشديدة، حيث أشرف بابافاسيليو على تدريب خاص للمهاجمين ركز خلاله على كيفية إنهاء الفرص بشكل جيد.

ويأمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، ومواصلة حصد النقاط قبل انتهاء مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

كان غزل المحلة بدأ استعداداته لمواجهة إنبي، أمس الثلاثاء، بعدما عاد إلى تدريباته على استاد غزل المحلة، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز زعيم الدلتا بهدفين مقابل هدف.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن.