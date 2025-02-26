اقرأ غدًا في "البوابة".. بالتنسيق مع مصر وقطر.. مبعوث الرئيس الأمريكي: وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان

توفير الأرصدة الآمنة من السلع وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة

الخارجية: أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي مرفوضة

بالتنسيق مع مصر وقطر.. مبعوث الرئيس الأمريكي: وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة

غارات إسرائيلية على جنوب سوريا تخلف قتيلين على الأقل

مجموعة العشرين.. رامافوزا يحذر: "تآكل التعددية يشكل تهديدًا للنمو والاستقرار"

مؤتمر الحوار الوطني يدعو لبناء "سوريا الجديدة"

مسئول أوكراني يؤكد موافقة كييف على شروط صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

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