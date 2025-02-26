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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إبسويتش تاون أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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أعلن المدير الفني لنادي إبسويتش تاون عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية لإبسويتش تاون:

حراسة المرمى: بالمر

 خط الدفاع: توانزيبي – أوشيه – جريفز – ديفيس

 خط الوسط: سام مرسي – كاجوست – فيلوجين

 خط الهجوم: هاتشينسون – كلارك – دي لاب

يعتمد إبسويتش تاون على سام مرسي قائد الفريق في وسط الميدان، حيث سيكون دوره محوريًا في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

هجوم الفريق بقيادة دي لاب وكلارك سيكون مفتاحًا رئيسيًا لمحاولة استغلال أي مساحات في دفاع مانشستر يونايتد.

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