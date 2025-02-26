الدوري السعودي.. محمد شريف والخليج يحرمان الاتحاد من الثلاث نقاط

فرض فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام اتحاد جدة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام اتحاد جدة منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 86 بدلًا من زميله مراد الهوساوي.

مباراة الخليج ضد اتحاد جدة

انتهى الشوط الأول بين الخليج ضد اتحاد جدة بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة لهز الشباك الساكنة.

وفي الشوط الثاني، نجح عبد الرحمن العبود في وضع العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة 78 بعد كرة أرضية من زميله فواز الصقور.

محمد شريف

وخطف رفاق محمد شريف تعادلًا قاتلًا من اتحاد جدة في الوقت بدل من الضائع، حيث سجل فورتونيس هدف التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

بذلك، شارك محمد شريف في 12 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.

بتلك النتيجة، وصل رصيد اتحاد جدة إلى 56 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق 5 نقاط عن الهلال في وصافة الترتيب، بينما رفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.