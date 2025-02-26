الإسماعيلي يواصل السقوط أمام فاركو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، السقوط في مسابقة الدوري الممتاز، بالخسارة أمام فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي الدقيقة الخامسة والستين سجل ياسين ملاح الهدف الأول لفاركو، وبعدها بثلاث دقائق، أي في الدقيقة الثامنة والستين أضاف عزمي غومة الهدف الثاني للفريق الفاركاوي في مرمى الدراويش.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثالثة عشر ويظل في المركز السادس عشر، بينما رفع فاركو رصيده إلى النقطة الثانية والعشرين ويصبح في المركز السابع.