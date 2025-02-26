هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إبسويتش تاون في مواجهة مصيرية

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على ملعب أولد ترافورد، حيث يسعى اليونايتد لتحقيق الفوز لإنقاذ موسمه المتعثر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة إبسويتش تاون

أعلن المدرب البرتغالي روبن أموريم عن تشكيل الفريق، الذي يقوده في الهجوم الثنائي راسموس هويلوند ويوشوا زيركزي، في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: باتريك دورجو - برونو فيرنانديز - مانويل أوجارتي - أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: يوشوا زيركزي - راسموس هويلوند

دكة البدلاء: هاريسون - جراكزي - هيفين - فيكتور ليندلوف - نصير مزراوي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أوبي.

صراع النجاة من مراكز الهبوط

يدخل مانشستر يونايتد المباراة في وضع صعب، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي جعلت الفريق قريبًا من مناطق الخطر ويطمح "الشياطين الحمر" لاستعادة نغمة الانتصارات وتجنب الدخول في دوامة الهبوط.

من جانبه، يقاتل إبسويتش تاون للخروج من المراكز الأخيرة، إذ يحتل المركز الـ18 برصيد 17 نقطة، ويأمل في خطف نقاط المباراة لتعزيز فرصه في البقاء بالبريميرليج.