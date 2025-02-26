رئيس جامعة المنوفية: مصر على قلب رجل واحد في رفض مخطط التهجير

قال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وأستاذ جراحة الأورام، إن وزير التعليم العالي حضر لمحافظة المنوفية لوضع حجر الأساس لإنشاء توسعات كبيرة جدًا في المدينة الطبية لجامعة المنوفية، تماشيًا مع سياسة الدولة، لتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن المصري.

وأضاف "القاصد"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور هشام توفيق، ببرنامج "كشف مبكر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن محافظة المنوفية من المحافظات المزدحمة بالسكان؛ حيث تحتوي على 5 ملايين مواطن، ولذلك كان من الضروري التوسع في تقديم الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تُقدم جزأ كبيرًا من الرعاية المتقدمة، وفي هذا الإطار تم وضع حجر أساس للمراكز الجراحية المتخصصة خلال الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أن جامعة المنوفية مثل الجامعات المصرية تدعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث استقبلت بعض المصابيين وذويهم مع فتح معبر رفح خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن جامعة المنوفية على قلب رجل واحد في دعم الموقف المصري والقيادة السياسية في دعم الأشقاء في قطاع غزة، ورفض مخطط التهجير.