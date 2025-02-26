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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

منها القضاء على تصبغات الوجه والكلف.. 4 فوائد لقشر الفول السوداني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يهتم الكثير من الأشخاص في شهررمضان باضافة الفول السوداني بقشرة مع تصنيع الحلويات في البيت مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة مما يعطي عددا من الفوائد الصحية، للجسم والبشرة نتعرف عليها فيما يلى:

1- القضاء علي التجاعيد وأثارالشيخوخة المبكرة:

لأانه يحتوي علي عدد من الفيتامينات مثل فيتامين  E وفيتامين C ، يعمل قشر الفول السوداني على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يخفض من ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة ورونقها .

2-تعزيز و تجديد خلايا البشرة:
 قش الفول السوداني يحتوي علي مضادات أكسدة تعمل على إصلاح الخلايا التالفة ، مما يمنح البشرة مظهرا أكثر إشراقا وحيوية.

3-تحسين مرونة الجلد:
يساهم في ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها، مما يخفض من الجفاف والتشققات.

4-التخلص من تصبغات الوجه وعلاج الكلف:
لأنه يحتوي علي مضادات أكسدة، يساهم قشرالفول السوداني في تفتيح لون البشرة والسيطرة علي عدم ظهورالبقع الداكنة، خاصة الكلف التي تظهر نتيجة الحمل عند السيدات.

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