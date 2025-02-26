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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس جامعة أسيوط: نُوفر العلاج للمصابين من أبناء غزة

الدكتور أحمد المنشاوي،
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط
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قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط تسير وفقًا لرؤية 2030 من خلال ربط البحث العلمي بالابتكار والإبداع، والخدمة العلاجية من الخدمات المهمة التي تُقدم من خلال الجامعات. 

وأضاف "المنشاوي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور هشام توفيق، ببرنامج "كشف مبكر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية باستقبال أبناء الشعب الفلسطيني للعلاج في المستشفى الجامعي سواء لعلاج الأورام أو لعلاج الإصابات المختلفة، مشيرًا إلى أن أبناء غزة جزء لا يتجزأ من الدول العربية، ومصر دائمًا تقف بجانب القضايا العربية والوطنية التي تهم العرب والمسلمين، وليس هذا فقط بل نوفر الإقامة والرعايا للأهالي المرضى لحين الانتهاء من العلاج، والعودة إلى أرضهم التي لن يتخلوا عنها أبدًا. 

ووجه الشكر للقيادة السياسية على دعم المواطن المصري من خلال الكثير من المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على موقفه الواضح الصريح في الحفاظ على الأمن القومي المصري، ورفضه لتهجير الشعب الفلسطيني. 

الدكتور احمد المنشاوي جامعة أسيوط الإعلامي الدكتور هشام توفيق القيادة السياسية أبناء الشعب الفلسطني