رئيس جامعة أسيوط: 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى علاج الأورام

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وأستاذ جراحة القلب، إن جامعة أسيوط من الجامعات التي بُنيت في الصعيد بعد التخطيط بصورة سليمة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتوي على 19 كلية وأربع معاهد خلال الفترة الحالية، ولديها 16 مستشفى جامعيًا، ويتم العمل على إنشاء أكبر مستشفى جامعي للأورام على 3 مراحل.

وأضاف "المنشاوي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور هشام توفيق، ببرنامج "كشف مبكر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تكلفة مشروع إنشاء مستشفى الجامعية للأورام لجامعة أسيوط تعدى الـ2 مليار جنيه، والمرحلة الأولى قاربت على الانتهاء بتكلفة تقدر بـ847 مليون جنيه كإنشاءات فقط، وما زال هناك الكثير من التجهيزات الداخلية للمستشفى.

وقدم الشكر للرئيس عبد افتاح السيسي الذي يتبنى الكثير من المشروعات القومية، واهتمامه بالصحة والتعليم وصحة المواطن، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي للأورام بأسيوط يحتوي على 421 سرير، ويجمع المستشفى بين علاج المرضى وتدريب الأطباء والكوادر في جميع أنحاء الجمهورية، وسيتولى الخدمة العلاجية للأورام في صعيد مصر.