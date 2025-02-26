مناقشة كتاب "في النظرية الأدبية" للدكتور منير فوزي.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 09:13 م

شهد أتيليه القاهرة، إقامة ندوة مناقشة كتاب "في النظرية الأدبية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية" تأليف الدكتور منير فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة المنيا.

حضر الندوة كل من الدكتور خيري دومة أستاذ النقد الأدبي الحديث ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني مدير أتيليه القاهرة، والدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة قناة السويس الآسبق، وأدار اللقاء الدكتور طارق مختار سعد أستاذ النقد الأدبي، والأدب المقارن بجامعة المنيا، بحضور عدد من الكُتاب والنقاد والمثقفين.