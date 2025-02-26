ترامب: أولويتي الأولى وقف القتال في أوكرانيا واستعادة أموالنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يكثف الجهود من أجل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بطاقة الإقامة الذهبية ستباع على نطاق واسع، وأولويتي الأولى هي وقف القتال في أوكرانيا، سنعمل على استعادة أموالنا التي قدمناها لأوكرانيا".

وتابع : "أنفقنا 350 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وزيلينسكي سيوقع على اتفاقية المعادن النادرة".

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي، إنّ قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تلتز به إسرائيل، مطالبا دولة الاحتلال بأن تتخذ قرارها بشأن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.