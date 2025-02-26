تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم الأربعاء، نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل، إذ يتواجد ضمن ثلاثي هجومي مع البرتغالي دييجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

شارك محمد صلاح في 27 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - لويس دياز.