التشكيلة الأساسية لتوتنهام أمام مانشستر سيتي.. ماديسون يقود السبيرز

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، تشكيلته الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود الفريق النجم جيمس ماديسون كقائد، بينما يقف الحارس فيكاريو بين الخشبات الثلاث.

التشكيلة الأساسية لتوتنهام:

حراسة المرمى:فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – دانسو – جراي – أودوجي

خط الوسط: بيرجفال – بينتانكور – ماديسون

خط الهجوم: جونسون – تيل – أودوبير

البدلاء : كينسكي – ريجيلون – سبينس – بيسوما – سار – كولوسيفسكي – فيرنر – سون – سكارليت

توتنهام يدخل المباراة بمجموعة من اللاعبين الشباب والمواهب الجديدة، مثل بيرجفال وتيل، مما يشير إلى توجه الفريق للاعتماد على السرعة والضغط العالي.