50 سيدة تشارك في معرض أيادي مصر بدمياط

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، معرض أيادي مصر دمياط للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الثالثة، الذي تنظمه منصة أيادي مصر، بالتعاون مع الغرفة التجارية والمدينة الصديقة للنساء

يقام المعرض في الفترة من الأربعاء 26 فبراير حتى الجمعة 28 فبراير بكوبري دمياط التاريخي، الذي يشارك فيه أكثر من 50 عارضًا وعارضة من مختلف الأعمار والجهات، ويعرضون منتجات حرفية ويدوية وتراثية متنوعة، وذلك بحضور محمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، أجنحة المعرض الذى يأتى بالتعاون بين منصة أيادى مصر ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط ، واطلعت على المنتجات، وحرصت على التواصل المباشر مع العارضين، وأكدت على ضرورة الاعلان عن أسعار السلع وأشارت أن المحافظة تسعى لإقامة معرض لبيع الخامات بسعر الجملة للعارضين.

وطالبت "نائب المحافظ" العارضين بالاستعانه بالطلاب المتسربين والمنقطعين من التعليم لتدريبهم على الحرف اليدوية، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم مع الدراسة، وضرورة الاهتمام بذوى الهمم لدمجهم في المجتمع ، كما وجهت الجهات المختصة بضرورة إشراف الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين

وأكدت أن المعرض يهدف إلى تحقيق تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التي تساهم في الحفاظ على التراث المصري وتطوير الصناعات الحرفية، وتوفير فرصة للحرفيين للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت من خلال منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني، وتسهيل عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء، وتقديم الدعم الفني والتدريب للحرفيين لتحسين الجودة والتصميم والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن المعرض يستهدف الحرفيين الذين يعملون في الصناعات اليدوية مثل النسيج، الفخار، التطريز، الخشب، والمشغولات المعدنية، والمصممين الذين يدمجون بين التراث والإبداع المعاصر.

من جانبه، أشاد محمد فايد، بالمعرض والمنتجات الموجودة، مؤكدًا دعم الغرفة التجارية الكامل لهم في إصدار التراخيص المطلوبة، وذلك لتمكين العارضين من تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

يذكر أن، منصة أيادي مصر تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين، وتوفر لهم فرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت، وتتميز المنصة بالتواصل المباشر مع العملاء، وتسهل عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء.