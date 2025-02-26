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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على فوائد تناول التمر في إفطار رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تناول التمر في شهر رمضان له فوائد صحية كثيرة جدا لوظائف الجسم   لأنه ينظم مستوى السكر في الدم ويحسن الهضم ويحفز الطاقة ، نتعرف على أهم الفوائد الصحية للجسم :

الفوائد الصحية لتناول التمر في الصيام

1. تنظيم مستويات السكر في الدم: تناول التمر بعدد مفرد يعمل علي تنظيم مستويات السكر في الدم بصورة أفضل. 

وتناول التمر بنهم قد يؤدي إلى زيادة معدل نسبة السكر في الدم بصورة سريعة ، ولكن تناوله بعدد ثمرات محدودة من الحبات يحافظ على معدل الطاقة في الجسم دون إرهاق البنكرياس.

2. تحسين الهضم: التمرغني بالألياف الغذائية التي تحفز صحة الجهاز الهضمي. 

تناول عدد محدد من الحبات يسهل حركة الأمعاء ومنع الإمساك، مما يعزز الشعور بالراحة بعد الوجبات ويفضل أخذ وقت قصير بعد الافطار علي التمر والماء .

3. تعزيز الطاقة بصورة متوازنة : التمر مصدر طبيعي للسكريات التي تقوي الجسم بالطاقة السريعة ، تناول عدد من الحبات يعمل علي توزيع الطاقة بصورة متوازنة في الجسم، مما يمنحك النشاط دون الاحساس بالتعب أو الارهاق .

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