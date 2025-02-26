عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعلن المدرب بيب جوارديولا تشكيلته الأساسية التي شهدت بعض المفاجآت.

السيتي يدخل المباراة بتوليفة هجومية

حارس المرمى:إيديرسون

خط الدفاع: روبن دياز ،جفارديول ،خوساندوف ، نيكو

خط الوسط: ماتيوس نونيز،كوفاسيتش، سافينيو

خط الهجوم: جيريمي دوكو ،إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

شهدت قائمة البدلاء تواجد نجوم بارزين، أبرزهم كيفين دي بروين، جاك جريليش وبرناردو سيلفا، مما يمنح جوارديولا خيارات تكتيكية قوية قد يعتمد عليها خلال مجريات اللقاء.

مباراة حاسمة في سباق اللقب

يبحث السيتي عن انتصار مهم لمواصلة الضغط على المراكز المتقدمة بالترتيب، في مواجهة خصم عنيد مثل توتنهام، الذي يسعى بدوره للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقعه في سباق المراكز الأوروبية.