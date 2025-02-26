حبس المتهمين بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال بالهرم

أمرت النيابة المختصة بحبس أربعة متهمين، بعد تورطهم في سرقة خزينة حديدية تحتوي على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وألماس من داخل فيلا رجل أعمال بدائرة قسم الهرم، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث الهرم بلاغًا من رجل أعمال يفيد باكتشافه سرقة خزينة من داخل مسكنه، وتبين أن بداخلها 150 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وألماس تُقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه.

وبعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، نجح رجال المباحث في تحديد هوية الجناة، وتم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.