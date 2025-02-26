تعرف على خريطة مسلسلات رمضان بقناة النيل للدراما

كشف المخرج الكبير عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما عن خريطة مسلسلات رمضان علي قناة النيل للدراما خلال الشهر المبارك وأكد أن المسلسلات التى تعرض على قناة النيل للدراما ذات طابع خاص كما أنها تتميز بالتنوع منها الديني ومنها الكوميدي و منها الإجتماعي وخريطة المسلسلات الرمضانية هى :

-محمد رسول الله ٦ مساء

-السيرة الهلالية ٦ : ٣٠ مساء

-نيللي في الف ليلة وليلة ضوء المكان٧م

_ابنائي الاعزاء شكرا

يليه احلام الفتي الطائر ٨ مساء

_أم كلثوم ٩مساء

-يتربي في عزو وهو مسلسل اهداء خاص لقناة النيل للدراما من الاعزاء المنتجان الكبيران هشام وعصام شعبان

١٠م_فندق ٥ هموم (جديد)

١٠م_شباب امراة (جديد) النصف الثاني



تابع " عابدين " فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز : فى العاشرة والنصف مساء نعرض فوازير شيريهان حاجات ومحتاجات (زئردة)

١١مساء قلع الحجر (جديد)

١٢مساء اسود باهت (جديد) في النصف الثاني

١٢مساء عائلة شلش في النصف الاول

١صباحا هوانم جاردن سيتي

٢ صباحامسألة مبدأ

٣صباحا رحلة المليون

٤صباحا اعادة محمد رسول الله

٥صباحا اعادة الجديد

٦صباحا اعادة الجديد

٧ صباحا اعادة الجديد

٨صباحا اعادة السيرة الهلالية وألف ليلة " نيللي "

٩صباحا أم كلثوم

١٠صباحا يتربي في عزو

١١صباحا حديث الصباح والمساء

١٢ظهرا سوق العصر

١مساء الفرار من الحب

٢مساء دموع في عيون وقحة يليه أسود باهت

٣ مساء عمر بن عبدالعزيز

٤مساء في حاجة غلط ثم شباب امراة

أختتم " عابدين " : تقدم النيل للدراما خطة متميزة لنوعية خاصة جدا من المسلسلات حيث ارتبطت هذه المسلسلات بالكثير من الذكريات فى كل بيت مصرى بمختلف الأعمار ونتمنى مشاهدة ممتعة لكل الشعب المصرى و كل عام وأنتم بخير