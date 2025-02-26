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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

فينيسيوس نجم ريال
فينيسيوس نجم ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، رفقة مواطنه الشاب إندريك فيليبي والتركي أردا جولر.

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى ليجانس بثلاثية مقابل هدفين في ربع النهائي.

بينما بلغ ريال سوسيداد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أقصى أوساسونا بالفوز عليه بثنائية دون رد.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه لونين 

خط الدفاع: راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا 

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي - أردا جولر.

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