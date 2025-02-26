مؤتمر خطوة على طريق 2025.. أكبر تجمع لطلاب الصيدلة بمشاركة واسعة

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 09:32 م

نظم الاتحاد المصري لطلاب صيدلة (EPSF) النسخة السابعة عشرة من مؤتمر خطوة علي طريق (Step on the Way)، الذي يُعدّ الحدث الأبرز لطلاب الصيدلة في مصر، بمشاركة 4200 طالب وطالبة، و70 شخصية عامة من كبار المتخصصين في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية، وأكثر من 400 منظم عملوا على إنجاح الحدث.

امتد المؤتمر على مدار أربعة أيام، مقدمًا تجربة استثنائية لطلاب الصيدلة، حيث استضاف عددًا من الشخصيات البارزة والخبراء في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الدوائية والمؤسسات التعليمية الرائدة التي دعمت الحدث ووفرت للطلاب فرصًا عملية للتعلم والتطوير.

تضمّن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمختلف مجالات الصيدلة وتهيئتهم لسوق العمل.

شملت الجلسات مواضيع حيوية مثل Forensic Pharmacy، Community Pharmacy، Marketing، Cosmetic Science، وغيرها، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مختلف المسارات المهنية داخل المجال الصيدلي.

كما شهد المؤتمر ورش عمل مكثفة حول مهارات اتخاذ القرار تحت الضغط، إدارة الأزمات، مهارات التفاوض والتواصل، والابتكار والإبداع، والتي قدمها نخبة من المتخصصين لمساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والشخصية.

عُقد المؤتمر هذا العام في تسع جامعات مختلفة، من بينها جامعة هليوبوليس، البريطانية، أسيوط، الإسكندرية، السادات، MUST، و6 أكتوبر، ازهر و NMU مما يعكس الانتشار الكبير للحدث وتأثيره المتزايد عامًا بعد عام، كما حظي المؤتمر بدعم عدد من الشركات الدوائية الرائدة، والتي وفّرت فرصًا تدريبية وورش عمل تطبيقية للطلاب، كما أتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع المتخصصين في المجال، مما ساهم في توسيع آفاق المشاركين المهنية.

اختُتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الطلاب، الذين أكدوا أن الحدث كان نقطة تحول حقيقية في مسيرتهم المهنية.

كما عبر القائمون على التنظيم عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر هذا العام، مشددين على استمرار الجهود لتقديم تجربة أفضل في النسخ القادمة.

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