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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر اعترافات قاتل نجل زوجته أثناء تمثيل الجريمة في دمياط

الطفل
الطفل
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اصطحبت قوة من مديرية امن  دمياط   المتهمين في قضية مقتل الطفل كريم ضيف المقتول في قرية السنانية لتمثيل جريمة القتل ضمن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة والتي تبين ان زوج والدته هو من قام بقتله وتعذيبه .

تم تمثيل الجريمه من قتلة الطفل كريم مصطفى ضيف تحت حراسة مشددة من مركز شرطة دمياط في حضور النيابة العامة.

وأعترف احد المتهمين اثناء التمثيل بأنه وحده من قتل الطفل بضربة  بقطعة خشب على رأسه حتى فارق الحياة خلف المسجد بعدما قال له الطفل انه يكرهه.

كانت مديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغا باستقبال مستشفى دمياط العام طفل في الخامسة من العمر وقد فارق الحياة وبه آثار تعذيب، وذلك عقب مناظرة الجثمان من قبل إدارة المستشفى، وشكلت الأجهزة الأمنية فرقا للبحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

قرر ياسر أبو هندية نقيب محامين محافظة  دمياط رفض الدفاع عن قتلة طفل السنانية الذي لم يتخطى عمره خمس سنوات حيث أصدرت نقابة محامين دمياط  قرار داخلي لأعضاء الجمعية العمومية لمحامين دمياط بحظر ندب أي محامي للحضور أمام النيابة أو أي جهة مع المتهمين في قضية مقتل طفل السنانية  الذي توفى على يد زوج والدته  .

وقام نقيب محامين دمياط بتعميم القرار لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامين دمياط لحظر ندب اي محامي للدفاع عن المتهمين .

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