ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

26 مايو.. الحكم على سائق أتوبيس متهم بقتل آخر في الجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم على سائق أتوبيس، متهم بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إثر مشادة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اصطدم بسيارة المجني عليه مما أدى إلى إتلافها، وعندما حاول الأخير معاتبته والمطالبة بإصلاح التلف، لم يستجب له المتهم، وتصاعد الموقف عندما تشبث المجني عليه بباب الأتوبيس الأمامي لمنعه من المغادرة، فقام المتهم بصدمه وطرحه أرضًا أسفل عجلات الأتوبيس، مما أدى إلى مصرعه، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأقرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة، مستندة إلى اعترافاته وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني الذي أكد تفاصيل الحادث.

اصطدم بسياره إحالة المتهم الفحص الفني النيابة العامة سائق أتوبيس شركات النقل شركات النقل الذكي كاميرات المراقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات