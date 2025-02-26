26 مايو.. الحكم على سائق أتوبيس متهم بقتل آخر في الجيزة

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم على سائق أتوبيس، متهم بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إثر مشادة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اصطدم بسيارة المجني عليه مما أدى إلى إتلافها، وعندما حاول الأخير معاتبته والمطالبة بإصلاح التلف، لم يستجب له المتهم، وتصاعد الموقف عندما تشبث المجني عليه بباب الأتوبيس الأمامي لمنعه من المغادرة، فقام المتهم بصدمه وطرحه أرضًا أسفل عجلات الأتوبيس، مما أدى إلى مصرعه، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأقرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة، مستندة إلى اعترافاته وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني الذي أكد تفاصيل الحادث.