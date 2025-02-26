رمضان 2025.. سفاح التجمع والدارك ويب أحد جرائم "أهل الخطايا"

حالة من الجدل أثارها البرومو الرسمي لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه رمضان 2025، بطولة جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يناقش العمل العديد من الجرائم داخل أحداث المسلسل، ولا يقتصر على جريمة واحدة، ومن أبرز الجرائم التي يتناولها المستوحاة من رحم الواقع، جريمة سفاح التجمع، التي كانت محط اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب جرائم الدارك ويب، وغيرها من الجرائم التي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عدد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.