تجديد الثقة بحكومة نواف سلام في مجلس النواب اللبناني

نالت حكومة نواف سلام الثقة في مجلس النواب اللبناني، وذلك بعد أن صوت 95 نائبًا لصالح منح الحكومة الثقة، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له: "لن نقبل بالمقايضة بين إعادة الإعمار في لبنان وأي شروط سياسية، وفي المدى القصير ستتحسن ساعات التغذية للكهرباء بلبنان."

وأشار إلى ضرورة الإسراع بتشغيل مطار القليعات، معقبًا: "لكنه ليس بديلا عن مطار بيروت."

وتابع: “سندفع سريعا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وحماية حقوق المودعين، وسننطلق بمفاوضات جديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وسنعمل على استعادة ثقة المستثمرين في لبنان”.

وأضاف: "احكموا على حكومتنا على ضوء أفعالنا."