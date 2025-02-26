ميرينو يقود تشكيل أرسنال ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست بملعب سيتي جراوند، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ميكيل ميرينو تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب إيثان نوانيري و لياندرو تروسارد.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ64 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثالث وفي رصيده 47 نقطة.

تشكيل أرسنال ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: إيثان نوانيري - ميكيل ميرينو - لياندرو تروسارد.