خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت مصر غير موجودة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية كانت تعمل في وقت الحرب على سد الاحتياجات المحلية، ومنذ 1981 بدأت الدولة بالتوسع في الاستيراد، وهذه السياسة لم تكن جيدة على الإطلاق.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر شهدت حالة من الصحوة في عام 2013 للنهوض بالاقتصاد، وفي عام 2014 نفذت الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصاد الذي أنقذ مصر، معقبًا: "لولا الإصلاح الاقتصادي لأصبحت مصر دولة غير موجودة".

ولفت إلى أن ركائز الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الاهتمام بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة لم يكن سهلاً على الوزراء المتلاحقين آخر 10 سنوات، حيث كان القطاع الصناعي يُواجه العديد من المشكلات الصعبة للغاية.