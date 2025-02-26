محافظ دمياط يبحث إنشاء مدرسة للتعليم التكنولوجي

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع ممثلى مجموعة شركات غبور، حيث تناول اللقاء الذى حضره اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، استعراض شامل لكل المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات الخفيفة " سيارات كيوت " بديل التوكتوك والتى يتم تصنيعها من خلال أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربى.

حيث ناقش "المحافظ" آليات طرح تلك المركبات داخل المحافظة ، التى تم بالفعل فتح باب الترخيص لها، والمميزات التى تتمتع بها كسيارة خفيفة تحقق سلامة مستقليها، وبحث سُبل تحقيق شراكة مع شركات وجهات للتمويل والبنوك لتقديم تسهيلات للتقسيط للراغبين فى الشراء ، وتم الاتفاق على السير فى عدد من الإجراءات تمهيدًا للإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، بحث " محافظ دمياط " آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم التكنولوجي بمحافظة دمياط، خاصةً مع كون المحافظة صناعية بالطراز الأول الأمر الذى أدى إلى احتياج سوق العمل الى كوادر فنية قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات.

هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " تطلع المحافظة إلى تحقيق تلك الاستراتيجيات، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد خطة عمل للتنفيذ.

كما عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء ، لقاءًا مع المواطنين، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و مديرى المديريات و الهيئات و أيضاً الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، حرص " المحافظ " على الاستماع إلى المطالب والشكاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين، وبحث فورًا خلال اللقاء، مع ممثلى الجهات المعنية آليات وضع حلول مناسبة للشكاوى التى تم طرحها فى ضوء اللوائح والقوانين ، و تلبية عدد من المطالب و توفير فرص عمل بالقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى لعدد من الحالات المرضية.

وأكد" الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاءات الدورية التى يتم عقدها أسبوعياً او من خلال الجولات الميدانية، للتعرف على مطالبهم و شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

