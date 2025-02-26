تربية عين شمس تنفذ تجربة إخلاء نموذجية لتعزيز السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني

نفذت كلية التربية جامعة عين شمس تجربة إخلاء نموذجية بالمبنى الرئيسي للكلية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة صفاء شحاتة، القائم بأعمال عميد الكلية.

وقد تمت التجربة يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بقيادة عادل محمد عبد اللطيف، مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وفريقه المختص، بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

استهدفت التجربة إخلاء المبنى الرئيسي للكلية، الذي يضم المدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية، بهدف رفع مستوى الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حول آليات الاستجابة السريعة للطوارئ.

سبق تنفيذ التجربة سلسلة من ورش العمل التحضيرية التي نُظّمت يوم الأحد 23 فبراير 2025، بإشراف إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالكلية، لضمان الجاهزية الكاملة.

كما تم إجراء تفقد شامل للمبنى للتأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة.

انطلقت تجربة الإخلاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتم تنفيذها بسرعة وكفاءة، حيث شهدت تفاعلًا إيجابيًا من الجميع. تلا التجربة تدريب عملي على استخدام مختلف أنواع الطفايات لإطفاء الحرائق، تحت إشراف فريق الدفاع المدني، لضمان إتقان المهارات الأساسية في مواجهة الحوادث.

في ختام الفعالية، تم تقديم الشكر لإدارة الجامعة وفريق الدفاع المدني وكافة المشاركين على جهودهم في نجاح التجربة، مع التوصية بتكرار مثل هذه التدريبات لتعزيز الجاهزية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.